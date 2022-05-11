Челябинск, 11 мая, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Челябинске водителя одного из трамваев оштрафовали за незаконную высадку десятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Fas.gov.ru Штраф

Инцидент произошёл вечером 11 марта. Женщина высадила ребёнка, который попросил дать ему возможность проехать одну остановку. При этом по закону она не могла это сделать.

Мать мальчика обратилась в прокуратуру. В итоге вагоновожатую оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи незаконной высадки детей из общественного транспорта периодически возникают в разных городах России.