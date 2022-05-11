Белгород, 11 мая, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Украинские нацисты устроили артиллерийский обстрел села Солохи на территории Белгородской области, сообщил вечером 11 мая губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его данным, в результате обстрела пострадал один человек.

«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения», — написал Гладков.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Напомним, ранее, 5 мая, украинские нацисты подвергли обстрелу сёла Белгородской области Журавлёвка и Нехотеевка.