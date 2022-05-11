Луганск, , 20:36 — REGNUM В Луганской республиканской клинической больнице 11 мая состоялся концерт с участием звёзд российской эстрады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русского радио», выступившего организатором мероприятия.

Григорий Лепс Пресс-служба «Русского радио»

Концерт был приурочен к празднованию Дня Победы, а также Дня свободы, который Луганская Народная Республика отмечает 12 мая. На сцене больницы выступили группа «Земляне», Елена Север, ЮрКисс, Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа «Русские», группа «СПб!» и Григорий Лепс. Артисты вместе с представителями радиостанции собрали для пациентов больницы необходимую гуманитарную помощь, в том числе одежду, предметы гигиены, а также расходные медицинские материалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Григорий Лепс решил выступить перед ранеными российскими солдатами в Донбассе — об этом он сообщил в своих соцсетях. «Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечём их от этих тяжёлых будней», — объяснил музыкант.

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