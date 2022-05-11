Нягань, Югра, , 20:35 — REGNUM В Югре на территории города Нягани выявлен очаг африканской чумы у свиней. Об этом 11 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Иван Ямашев.

Свинья Publicdomainpictures.net

«Сразу хочу отметить, африканская чума свиней абсолютно безопасна для людей. Вирус несёт лишь экономический ущерб, связанный с убоем скота и утилизацией построек, в которых содержались животные», — пояснил землякам мэр Нягани.

Вирус африканской чумы свиней был выявлен 10 мая 2022 года в одном из личных подсобных хозяйств города. Это один эпизодический очаг с лабораторным подтверждением вируса.

«Специалисты Ветеринарного центра оперативно отреагировали на заявление фермера о падении поросёнка, взяли пробы и направили их в лабораторию. Работа по ликвидации очага и недопущению распространения вируса уже начата, в соответствии с правилами разработан алгоритм действий», — отметил Иван Ямашев.

На сегодня организовано ограждение территории, где был найден мёртвый поросёнок. В этой зоне будет производиться дезинфекция, отчуждение свиней, убой бескровным методом и все дальнейшие мероприятия.

Напомним, это уже второй случай вспышки африканской чумы свиней за год. Первый произошёл в ноябре 2021 года в Сургутском районе на территории частного крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун». Там было уничтожено более 400 свиней.

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