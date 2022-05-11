Париж, , 20:39 — REGNUM Французский и британский рэпер Octavian (Октавиан Оливер Годжи) опубликовал видео на сингл Loyal. Об этом 11 мая пишет издание The Flow.

Octavian Кадр из интервью для Pitchfork

В клипе музыкант с помощью компьютерной графики перемещается между разнообразными локациями: горами, ночными переулками Лондона (Великобритания) и крышами небоскрёбов Нью-Йорка (США). К слову, производством работы занималось российское креативное агентство FMT. JETLAG.

Напомним, что 6 мая 2022 года Octavian выпустил свой дебютный альбом под названием Alpha. Пластинка включила в себя 20 треков, а среди гостей релиза появились Skepta (Джозеф Джуниор Аденуга), Future (Нейведиус Деман Уилберн), Gunna (Серхио Джаванни Китченс) и многие другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарри Стайлс рассказал о ментальных проблемах из-за участия в One Direction