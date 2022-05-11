София, , 20:38 — REGNUM Полиция Софии взяла под охрану Монумент Советской армии в столице Болгарии. Об этом 11 мая сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, на этот шаг правоохранители пошли во избежание дальнейших провокаций в отношении указанного памятника, считающегося одним из главных мемориалов Второй мировой войны в стране.

Как заявил глава МВД Болгарии Бойко Рашков, в течение ближайших нескольких недель стражи порядка будут «активно пресекать любые хулиганские выходки в районе».

Предполагается, что соответствующая охрана у Монумента была выставлена после настоятельной просьбы сотрудников посольства Российской Федерации в Софии.

Напомним, ранее представители болгарских прозападных организаций и ряда движений в поддержку украинского режима совершили у подножия памятника несколько актов вандализма.

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