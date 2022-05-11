Москва, 11 мая, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» поздравили более 21 тысячи фронтовиков в России и на Донбассе. Подарки получили все ветераны — в том числе и те, кто был эвакуирован в пункты временного размещения.

ИА REGNUM Георгиевская лента

«Волонтёры Победы вместе с «Единой Россией» поздравили каждого фронтовика, всех ныне живущих Героев Советского Союза. Также поздравили ветеранов, которые остались на территории ДНР и ЛНР — 458 человек, рассказала журналистам зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко («Единая Россия»).

Также в рамках акции «Единой России» «Георгиевская ленточка» более 30 тысяч волонтеров в 30 странах и 85 субъектах РФ раздавали символ Победы.

«В России и на Донбассе вместе с «Единой Россией» мы раздавали ленты и на освобождённых территориях — в Мариуполе, Херсоне. Некоторые жители не брали новые ленты, потому что они у них уже были и их хранили. И теперь доставали, не скрывая слез», — рассказала Ольга Занко.

Всего, по ее словам, в проведении памятных мероприятий ко Дню Победы в России и за рубежом помогали более 150 тысяч волонтёров.

Напомним, «Единая Россия» провела патриотические акции в День Победы по всей стране. Участие в них приняли депутаты от партии всех уровней, активисты региональных и местных отделений, волонтеры и представители «Молодой Гвардии Единой России». Они прошли бок о бок в колоннах «Бессмертного полка», численность которых составляла по несколько сотен тысяч человек.

Волонтеры партии навестили ветеранов и тружеников тыла, передали им памятные подарки и помогли привести в порядок дома и приусадебные участки, высадили цветы и саженцы в рамках акции «Палисадник Победы», провели «Парады у дома ветерана». Партактив поздравил ветеранов по всей стране, на Донбассе и в освобождённых территориях.

Здания исполкомов и общественных приёмных «Единой России» в рамках акции «Знамя Победы» украсили копиями знамени, водруженного в 1945 году над рейхстагом.

Сотни тысяч георгиевских ленточек волонтеры партии раздали на улицах российских городов и на Донбассе. В ЛДНР их доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения.

Активисты «Единой России» провели субботники на воинских захоронениях и мемориалах в регионах России и в народных республиках.

Массовые автопробеги, организованные партией, прошли под лозунгами на «Zа ПОБЕДУ!», «Zа РОССИЮ!», «Zа МИР!» и «Zа ПРЕZИДЕНТА!».