Вашингтон, 11 мая, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Число смертей от огнестрельного оружия в США за 2020 год выросло на 35%, достигнув самых высоких показателей с 1994 года. При этом больше других от огнестрельных ранений погибают молодые афроамериканцы, сообщает 11 мая Reuters со ссылкой на доклад центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Цитата из к/ф «Тебя здесь никогда не было». Реж. Линн Рэмси. 2017. США Под пистолетом

Вероятность быть убитым из огнестрельного оружия в четыре раза выше для афроамериканцев, чем для населения США в целом, и в 12 раз выше, чем для белых жителей.

В отчете CDC за 2020 год говорится о том, что количество убийств, связанных с применением огнестрельного оружия, достигло самого высокого уровня за последние 26 лет.

Число убийств с применением огнестрельного оружия составило для афроамериканцев 26,6 случаев на 100 тысяч человек, что на 39,5% больше, чем в 2019 году. Для сравнения, среди белых американцев этот показатель составил 2,2 случая на каждые 100 тысяч человек.

Ранее анализ исследователей из Университета Мичигана выявил, что в США в 2020 году дети погибали от огнестрельных ран чаще, чем от любых других причин.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, на которые ссылаются авторы исследования, огнестрельное оружие стало в 2020 году главной причиной смерти среди американцев в возрасте до 19 лет.