Нью-Йорк, США, , 20:26 — REGNUM Даниэль Панабэйкер, исполняющая роль Кейтлин Сноу (Убийца Мороз) в сериале «Флэш» рассказала о том, что собой будет представлять концовка восьмого сезона шоу. Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.

Кадр из сериала «Флэш» Скриншот официального сайта канала The CW

«Я не была рядом во время всего этого, но когда читала сценарий финала, я качала головой, задаваясь вопросом, как, черт возьми, они собираются это осуществить», — сказала Панабэйкер.

Актриса отметила, что у авторов «Флэша» впервые за несколько лет появилась возможность создать грандиозный финал, поскольку шестой сезон «закончился быстро», а во время производства седьмого команда проекта столкнулась с ограничениями из-за эпидемии коронавируса. «Он огромный, с множеством возвращающихся лиц… Как говорится, «Всё или ничего», и в этом они пошли по-крупному», — подытожила актриса.

Напомним, ранее Даниэль Николет, играющая во «Флэше» адвоката Сесиль Хортон, также охарактеризовала финал восьмого сезона сериала как «огромный». Последнюю серию этого сезона телеканал The CW покажет 15 июня 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликовано новое фото со съёмок сериала «Пацаны»