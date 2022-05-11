Москва, 11 мая, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал действия 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине образцом исполнения воинского долга и профессионализма.

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На официальном сайте Кремля 11 мая опубликован текст телеграммы главы российского государства, адресованной личному составу 15-й мотострелковой бригады.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России.

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — написал Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий пожелал всему личному составу бригады крепкого здоровья и новых успехов.

Напомним, ранее 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде было присвоено почетное наименование «гвардейская».

15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа с пунктом постоянной дислокации в Самарской области.