Москва, 11 мая, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по туризму, депутат от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев провел круглый стол «Развитие детского и молодежного патриотического туризма». Мероприятие было приурочено к 77-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сангаджи Тарбаев

«Повестка образовательного патриотического туризма актуальна сегодня как никогда. Во-первых, международное направление сейчас нестабильно, а во-вторых, детским патриотическим туризмом в последнее время никто активно не занимался», — отметил депутат Госдумы.

По его словам, патриотическое воспитание подрастающего поколения требует особого подхода в выборе способов донесения информации, так как современная молодежь остро чувствует и реагирует на попытку манипуляций:

«Сегодня тренд на нативность, на ненавязчивость. Важно очень грамотно и мягко подавать информацию, которую мы хотим передать нашим детям — через фильмы, рекламу, через продукцию. Мы должны донести до наших детей те векторы и смыслы, которые хотим заложить в них как в ответственных граждан нашей большой страны. Туристический инструмент позволяет это сделать в легкой форме», — подчеркнул депутат.

Участвующий в мероприятии председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что город-герой Волгоград может стать туристическим локомотивом. По его словам, в Волгограде есть предпосылки для расширения сферы туристической отрасли и есть опыт, которым коллеги готовы поделиться.

Участники круглого стола обсудили, что вместе с регионами, транспортными компаниями России, патриотическими организациями, общественными объединениями необходимо выстроить сделать так, чтобы каждый школьник побывал в городах-героях России, чтобы ребята заряжались той энергетикой, патриотическим духом, победным настроем и смогли передать эти знания своим детям. Кроме

Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что доступность детского туризма в России, а в частности, возможность посещения памятных мест, размещения и транспортировки к ним детей и подростков пока невелика. Для большинства регионов этот вопрос стоит крайне остро. А без обеспечения безопасных перемещений, размещения и в целом оказания туристической услуги самые блестящие идеи и инициативы не имеют смысла.