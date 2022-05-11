Бухарест, , 20:20 — REGNUM Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) Румынии утвердил на заседании министерства внутренних дел страны решение о предоставлении Украине материалов и оборудования химической и бактериологической защиты. Об этом 11 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Солдаты NATO в костюмах химической защиты

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут выделены из запасников спецхрана гражданской обороны Румынии. Общее количество указанных защитных единиц, а также их стоимость не разглашаются.

Напомним, ранее официальный Киев обратился к румынскому правительству с просьбой оказать украинским вооруженным силам «посильную военную помощь». На данный момент Бухарест отказывается снабжать ВСУ летальным оружием и боеприпасами.

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