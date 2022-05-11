Бишкек, 11 мая, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Парламент Киргизии одобрил в первом чтении законопроект об игорной деятельности, предлагающий вновь разрешить работу казино на территории республики. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания сегодня, 11 мая.

C Watts Казино

В поддержку инициированного Министерством экономики и коммерции проекта закона проголосовали 56 депутатов, против высказались 13 народных избранников.

Читайте также: В Киргизии депутаты вновь предлагают открыть казино с марихуаной

Авторы документа утверждают, что возобновление деятельности игорных заведений, организующих азартные игры, создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов и благотворно повлияет на поступление доходов в бюджет страны.

При этом чиновники уверяют, что гражданам Киргизии и иностранцам младше 21 года будет запрещено посещать казино в качестве клиентов.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

Читайте также: Две зарубежные фирмы будут проводить лотереи в Киргизии в течение 10 лет