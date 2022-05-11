Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Вашингтон нацелен на взаимодействие с новым лидером Филлипин Фердинандом Маркосом-младшим, хотя на начальном этапе, вероятно, возникнут некоторые трудности, заявил координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Время покажет, но мы хотим, чтобы все началось хорошо», — указал Кэмпбелл, комментируя победу Маркоса на президентских выборах на Филиппинах.

«Есть некоторые исторические нюансы, которые, вероятно, означают, что на начальном этапе в этом общении будут некоторые трудности», — добавил дипломат.

Напомним, что Филиппины являются давним союзником США, однако победа Маркоса — сына и однофамильца бывшего диктатора — может помешать усилиям США в вопросе противостояния Китаю, главному стратегическому сопернику Вашингтона.

Ранее отношения между Маркосом и Соединёнными Штатами испортились из-за его отказа сотрудничать с окружным судом Гавайев, который в 1995 году обязал семью Маркоса, выплатить $2 млрд жертвам коррупции в островном государстве. После этого Маркос не посещал США в течение 15 лет.