Тюмень, 11 мая, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Тюменской области причина 96% возгораний — это неосторожное обращение с огнём. Об этом 11 мая на заседании оперативного штаба заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Марк Шагал. Горящий дом. 1913

На сегодня заведено 10 уголовных дел на виновников пожаров в регионе. Моор дал поручение специалистам приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов в суд.

«На этой неделе соберёмся с главами трёх районов, где из-за природных пожаров пострадали дома граждан. Каждый случай разберем индивидуально, найдем варианты, как помочь землякам», — отметил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ишимском районе Тюменской области из-за природного пожара 11 мая эвакуировали более 40 отдыхающих из санатория и жителей из двух поселений.