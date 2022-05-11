Вашингтон, 11 мая, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Режиссёр кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити рассказал о неожиданной любовной линии в фильме. Об этом 11 мая сообщил портал «Культуромания».

Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США Тор в борьбе со злом

«Я думаю, большинство людей предполагает, что история любви развернётся между Крисом Хемсвортом и Натали Портман. Я не могу обещать, что в этом фильме произойдёт то, о чём думают люди», — заявил режиссёр. Также Вайтити заверил, что в картине «персонажи будут целоваться и говорить о любви».

Напомним, что премьера ленты «Тор: Любовь и гром» намечена на 8 июля 2022 года. Появится ли фильм в российском прокате — неизвестно.