Москва, , 20:05 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче полуфинала Кубка России сезона 2021/22 встретится с «Енисеем» и Красноярска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Данила Пруцев, Георгий Джикия, Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго, Кристофер Мартинс Перейра, Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Зелимхан Бакаев, Шамар Николсон, Квинси Промес.

«Енисей»: Михаил Опарин, Валерий Кичин, Александр Зотов, Никита Глушаков, Херман Феррейра, Андрей Окладников, Павел Шакуро, Олег Ланин, Мингиян Бевеев, Александр Канаплин, Егор Иванов.