Вашингтон, 11 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Россия не пойдет на действия, способные вызвать прямое вовлечение НАТО в события на Украине, заявил 11 мая шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете палаты представителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, конфликт России с североатлантическим альянсом видеть не хочет никто.

«По моему мнению, Россия не хочет вовлекать НАТО», — сказал Остин.

По мнению Остина, в такой конфликт российское руководство вступать не хочет.

«Это очень быстро переросло бы в другой тип столкновения, который никто не хочет увидеть», — сказал Остин.

«Если Россия решит атаковать страну-члена НАТО — это изменит игру. Согласно обязательством по пятой статье, НАТО, вероятнее всего, в каком-то виде ответит в рамках коалиции», — добавил глава военного ведомства США.