Москва, 11 мая, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Политолог Анна Федорова прокомментировала назначение временно исполняющих обязанности глав пяти регионов. Напомним, президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 мая, назначил временно исполняющих обязанности губернаторов пяти субъектов РФ

Дарья Драй, ИА REGNUM Назначение

Так, временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области — Александр Соколов, Томской области — Владимир Мазур, Саратовской области — Роман Бусаргин, Рязанской области — Павел Малков.

По мнению политолога Анны Федоровой, на назначение новых глав регионов России нужно смотреть системно. На выбор временно исполняющих обязанности губернаторов влияют три фактора: наличие необходимых компетенций, опыт работы на разных уровнях власти и понимание специфики региона.

«За последние годы президентом была выстроена система подготовки управленческих кадров, в которой люди получали необходимые компетенции для того, чтобы занимать те или иные должности», — отметила Анна Федорова.

Эксперт также отметила, что подавляющее большинство назначенцев — это ученики «школы губернаторов», для которой характерно то, что люди работают на разных уровнях власти и понимают, как они работают и как ими управлять.

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