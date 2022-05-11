Токио, 11 мая, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В PlayStation считают, что в случае попытки компании создать сервис, аналогичный Xbox Game Pass, ей придётся сократить инвестиции в разработку AAA-игр (AAA — высокобюджетные игры). Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.

PS Plus Collection

С соответствующим заявлением во время общения с инвесторами выступил финансовый директор Sony Хироки Тотоки. Он также отметил, что если PlayStation, пытаясь угнаться за Game Pass, начнёт выкладывать AAA-игры в каталог сервиса подписки PS Plus в день релиза, то бюджеты главных проектов компании, которыми она очень гордится, уменьшатся, а их качество снизится.

«Поэтому мы хотим быть уверены в том, что осуществим соответствующие затраты на разработку, чтобы иметь надежные продукты/проекты, которые будут представлены правильным образом», — пояснил Тотоки. С его мнением согласился бывший исполнительный директор PlayStation Шон Лейден, ранее выражавший сомнения по поводу модели Game Pass.

Напомним, ранее PlayStation анонсировала новую систему уровней PS Plus, который, в отличие от Xbox Game Pass, не предлагает геймерам AAA-игры компании в день релиза. Многие эксперты отметили, что подобные изменения вряд ли дадут сервису подписки PlayStation возможность полноценно конкурировать с платформой Xbox.