Санкт-Петербург, , 19:59 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для сервиса коротких видео «VK Клипы». Информация об этом появилась в блоге компании 11 мая.

VK Ru.m.wikipedia.org

В приложении появились новые функции, недоступные в одноимённом разделе соцсети. Среди них — новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновлённом редакторе, а также увеличенная до трёх минут длительность клипов. Также стали доступны расширенные функции редактирования фрагментов видео: пересъёмка и досъёмка, разделение и объединение, смена порядка фрагментов, изменение длительности, цветовые фильтры, реверс и дублирование.

Добавим, что для входа и регистрации в «VK Клипах» на мобильных устройствах iOS и Android используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов экосистемы VK. Благодаря этому все опубликованные пользователем клипы внутри «ВКонтакте» будут доступны и в отдельном приложении сервиса.

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