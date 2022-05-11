Рим, , 19:59 — REGNUM Италия не должна стремиться обрести какую-либо «роль» в урегулировании ситуации на Украине, единственное, к чему надо стремиться — это мир, заявил 11 мая премьер Италии Марио Драги.

Марио Драги EU2016 SK

После встречи с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне Драги заявил, что целью всех политиков не должна быть чья-либо «победа», но именно мир.

Эти заявления резко контрастируют с высказываниями (резко алармистскими) самого Драги по тому же вопросу, которые он делал вплоть до начала мая 2022 года.