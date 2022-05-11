Москва, , 20:36 — REGNUM Начался съёмочный процесс российского сериала «Ева, Рожай!». Об этом 11 мая сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Елена Подкаминская Кадр из интервью для PeopleTalk

Отмечается, что съёмки проекта стартовали в Москве и завершатся летом 2022 года. Главные роли в сериале исполняют Елена Подкаминская, Галина Польских, Алена Хмельницкая и Анатолий Белый.

Напомним, что премьера сериала «Ева, Рожай!» запланирована на осень 2022 года на платформе Start. Пилотный эпизод проекта был показан в рамках фестиваля «Пилот» в сентябре 2021 года.

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