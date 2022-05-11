Рим, 11 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Евросоюз тратит на военные расходы втрое больше, чем Россия, заявил 11 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

Первое, что следует сделать — «сесть за стол и посчитать», каким образом можно оптимизировать расходы, полагает экс-глава Центробанка ЕС.

Ранее Драги неоднократно выступал за формирование общей армии Евросоюза — по его мнению, это будет более эффективным для «обороны», чем действия стран поодиночке.