Бишкек, 11 мая, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Ни накануне, ни в День Победы никто из представителей властей Киргизии не сделал ни одного заявления о возрождении нацизма коллективным Западом. Об этом заявил киргизский общественный деятель Михаил Халитов, передаёт «Tuz. kg».

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«В этом контексте нейтралитет фактически равен поддержке возрождения нацизма», — считает он.

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По словам эксперта, политическая элита страны даже не задумывается о том, что сложившаяся в мире крайне сложная ситуация будет иметь негативные последствия для республики уже в ближайшее время.

«Судя по повестке, которую транслируют официальные государственные СМИ, часть политиков считает, что в мире ничего не поменялось. То есть можно и дальше по очереди заигрывать то с одним центром силы, то с другим, и все будет как прежде», — добавил он.

Говоря о текущей политической ситуации в Киргизии, Халитов отметил, что попытка местных властей «усидеть на нескольких стульях одновременно» не сулит стране ничего хорошего.

«Нужно понимать, что думать по-старому, действовать по-старому и ожидать иного результата — безумие», — подчеркнул экс-замдиректора госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.

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