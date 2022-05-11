11 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:50 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что украинские войска потеряли 14 самолётов и вертолётов, 30 беспилотников и свыше 50 человек личного состава при попытке захватить остров Змеиный, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Знатная перемога. Надеюсь, после такого провала многие украинские военнослужащие пересмотрят свои взгляды и предпочтут сложить оружие», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что провальная попытка захватить остров Змеиный с использованием такого количества единиц техники говорит о том, что Вооружённые силы Украины неспособны проводить полноценные наступательные действия.

«Ох как знатно огребли марионетки Зеленского! И так будет с ними при любой их попытке атаковать! Это им не в городах сидеть за живым щитом!» — подметил Николай Ф.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Змеиный — стратегически важный остров в данном регионе, но по всей логике он не должен являться первоочередной целью украинского военного командования.

«Я одного понять не могу: на кой-чёрт нацикам этот остров вообще сдался? Чтобы испортить настроение русским на 9 мая? Поздравляю, в итоге вы испортили жизнь семьям своих погибших военнослужащих», — написал Руслан Г.

«Понять всё не могу: зачем его пытались захватить? Да еще и такими силами? Неужели такую ценность остров этот представляет? Там вроде как даже российские военные людей не держат. Смысла ведь в этом нет! Зеленский просто хоронит свою армию!» — считает Денис П.

Часть людей полагает, что киевское руководство, судя по всему, намеревалось сделать из захвата острова Змеиный мощную информационную бомбу против России и воодушевить тем самым свою армию.

«Зеленский хотел себе победу на 9 мая, забросал островом трупами своих военнослужащих. Похоронил, по сути, людей», — отметил Илья Л.

«Несколько дней пытались этот кусочек земли взять силой. Просто бессмысленная трата человеческого ресурса. Видимо, в Киеве настолько беспринципное руководство, что оно готово бросать в самоубийственную атаку своих военных просто так, ради интереса», — предполагает Андрей К.

Ряд пользователей указывает на то, что самоубийственная атака на остров Змеиный показала полную неадекватность военного руководства Украины и говорит о том, что ситуация внутри украинской армии больше похожа на катастрофу, которая порождает агонию и приводит к недальновидным истеричным решениям.

«Да уж. Украина, если честно, вообще вызывает только сплошное недопонимание. А точнее, не сама Украина, а её сошедшее с ума правительство, которое просто так продолжает это всё. И мне кажется, что киевские власти просто зарабатывают деньги, пока военнослужащие Украины гибнут не пойми за что. Потому как ты смотришь на это всё и вообще не понимаешь смысла в таких действиях. Оружием тут всё равно нечего не решить, а НАТО и ЕС уже сказали, что не будут вводить свои войска. Пора уже украинцам осознать, что враг сидит в Киеве и отдаёт преступные приказы», — пишет Виктория К.

Напомним, 10 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что украинские войска потеряли 14 самолётов и вертолётов, 30 беспилотников и свыше 50 человек личного состава при попытке захватить остров Змеиный.