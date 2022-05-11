Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Президент США Джо Байден на текущей неделе проведет в Вашингтоне встречу с лидерами Юго-Восточной Азии, во время которой он намерен обсудить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и связанные с Китаем проблемы, сообщает 11 мая Reuters.

Джозеф Байден

Двухдневный саммит, который пройдет 12–13 мая, посетят лидеры стран АСЕАН. В первый день политики соберутся на ужин в Белом доме, а на второй день проведут переговоры в Госдепартаменте.

В последний раз подобный саммит проводил экс-президент США Барак Обама в Калифорнии в 2016 году.

Ожидается, что на встречу с Байденом прибудут восемь лидеров АСЕАН. Саммит не посетят представители Мьянмы и Филиппин.

Напомним, что в АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор.