Берлин, 11 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Германии началось обучение украинских военнослужащих, из которых позднее должны сформировать расчёты для самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, сообщает 11 мая военное ведомство ФРГ на своей странице в Twitter.

Ralf Dillenburger САУ Panzerhaubitze 2000 германского производства

По утверждению минобороны ФРГ, это не повлечёт за собой втягивание Германии в войну.

«Сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах Panzerhaubitzen 2000 — современной артиллерийской системе. Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны», — указано в сообщении минобороны ФРГ.

Уточняется, что обучение пройдут украинские военные, из которых сформируют 18 расчётов для САУ Panzerhaubitzen 2000. Крое того, ведомство указывает, что часть программы обучения взяли на себя Нидерланды.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о поставке Украине семи 155-мм САУ Panzerhaubitzen 2000.