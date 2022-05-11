Рим, , 19:50 — REGNUM Евросоюз в целом и Италия в частности должны играть ключевую роль для мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил 11 мая лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

ЕС не должен «идти на буксире у других», «ось Берлин — Рим — Париж» должна внести решающий вклад в разрешение кризиса, отметил политик.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.