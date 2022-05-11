Рим, 11 мая, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Евросоюз в целом и Италия в частности должны играть ключевую роль для мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил 11 мая лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

ЕС не должен «идти на буксире у других», «ось Берлин — Рим — Париж» должна внести решающий вклад в разрешение кризиса, отметил политик.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.