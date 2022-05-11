Рим, 11 мая, 2022, 19:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Италии было выявлено еще 42 249 случаев коронавируса, общий показатель за всё время эпидемии увеличился до 16 915 301, сообщили 11 мая в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Привиты 82,8% граждан (49,9 миллиона человек), в последние недели этот показатель почти не увеличивается.

Общее число умерших за всё время эпидемии составляет 164 846 человек, за минувшие сутки он увеличился на 115.