Москва, 11 мая 2022, 19:48 — REGNUM Сергей Галкин назначен главой Росстата, сообщили 11 мая в правительстве России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
До сих пор Галкин занимал должность заместителя министра экономического развития России, возглавляя департамент организационного обеспечения и коммуникаций.
Напомним, Павел Малков, ранее возглавлявший Росстат, с 10 мая временно исполняет обязанности губернатора Рязанской области.
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