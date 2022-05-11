Москва, 11 мая, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Сергей Галкин назначен главой Росстата, сообщили 11 мая в правительстве России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Orenburg-gov.ru Назначение

До сих пор Галкин занимал должность заместителя министра экономического развития России, возглавляя департамент организационного обеспечения и коммуникаций.

Напомним, Павел Малков, ранее возглавлявший Росстат, с 10 мая временно исполняет обязанности губернатора Рязанской области.