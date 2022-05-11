Москва, , 19:45 — REGNUM Режиссёр Кирилл Серебренников снимает фильм о писателе Эдуарде Лимонове под названием Limonov, the Ballad of Eddie. Об этом 11 мая сообщает Variety.

Эдуард Лимонов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным СМИ, главного героя сыграет Бен Уишоу, известный по роли в фильме «Парфюмер», а его жену, поэтессу Елену Щапову — Виктория Мирошниченко («Дылда»). Как отмечает издание, промо-ролик картины покажут 17 мая 2022 года на Каннском кинофестивале.

ИА REGNUM напоминает, что Эдуард Лимонов (Эдуард Савенко) — русский писатель, поэт, публицист и политик. Он скончался в 2020 году в возрасте 77 лет.

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