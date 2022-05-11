Москва, 11 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Режиссёр Кирилл Серебренников снимает фильм о писателе Эдуарде Лимонове под названием Limonov, the Ballad of Eddie. Об этом 11 мая сообщает Variety.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эдуард Лимонов

По данным СМИ, главного героя сыграет Бен Уишоу, известный по роли в фильме «Парфюмер», а его жену, поэтессу Елену Щапову — Виктория Мирошниченко («Дылда»). Как отмечает издание, промо-ролик картины покажут 17 мая 2022 года на Каннском кинофестивале.

ИА REGNUM напоминает, что Эдуард Лимонов (Эдуард Савенко) — русский писатель, поэт, публицист и политик. Он скончался в 2020 году в возрасте 77 лет.