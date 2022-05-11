Тюменская область, 11 мая, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Армизонском районе Тюменской области открыли мемориал в честь погибшего во время проведения специальной военной операции на Украине воина Александра Слепнева. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Мемориальная доска Александру Слепневу

Уроженец села Калмакское Армизонского района Александр Слепнев был командиром взвода сапёрного батальона. Героически погиб 31 марта 2022 года при выполнении боевого задания. Указом президента РФ Владимира Путина посмертно награждён орденом «Мужества».

Деньги на мемориал собраны односельчанами воина. Памятная доска установлена в селе Калмакское возле мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.