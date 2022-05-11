Владикавказ, 11 мая, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В очереди на пересечение российско-грузинской границы в районе автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии собрались 1560 большегрузов. Об этом сообщил 11 мая в ходе аппаратного совещания глава правительства республики Ирбек Томаев.

Sputnik Верхний Ларс

При этом проезд по Военно-Грузинской дороге открыт, а очередь собралась из-за увеличившегося потока автотранспорта, а также из-за не удовлетворяющей потребностям пропускной способности таможенного поста, пишет ТАСС. По данным информационного агентства, она составляет до 900 грузовых транспортных средств в сутки.

Кроме того, на грузинской стороне ведутся работы по реконструкции таможенного пункта пропуска. Их планируют завершить к концу 2022 года.

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