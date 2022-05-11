Москва, 11 мая, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на массовую критику, связанную с её новым хобби — танцами на пилоне. Об этом 11 мая сообщил портал StarHit.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

«Откуда в вас столько желчи? Вы сами занимаетесь чем-то новым для себя? Говорю ли я, что являюсь профи в pole dance и еду на соревнования? Я учусь, развиваюсь, занимаюсь спортом, держу себя в тонусе, каждый день работаю над собой, чтобы становиться лучше! И делюсь маленькими достижениями, чтобы мотивировать других», — заявила Бузова. Также знаменитость попросила недоброжелателей впредь не комментировать её танцы, а просто «пройти мимо».

Напомним, что Ольгу Бузову регулярно критикуют в Сети по различным причинам. Так, наибольшей критике подвергаются наряды и увлечения артистки.