Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Администрация президента США «решительно осуждает» убийство корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera в Палестине Ширин Абу Аклех, заявила 11 мая заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом Daum.net

Ширин Абу Аклех погибла в ходе освещения беспорядков в палестинском городе Дженин. Согласно официальному заявлению телеканала, журналистка была убита израильскими полицейскими, которые открыли огонь на поражение.

Представитель Белого дома заявила, что США «призывают к тщательному расследованию ее смерти».

Напомним, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал заявления Al Jazeera о смерти репортера «бездоказательными».

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Китая осудили убийство в Палестине журналистки Al Jazeera