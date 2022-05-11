Вашингтон, 11 мая, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Суд признал актрису Зару Питиан, известную по фильму «Доктор Стрэндж», а также её супруга Виктора Марке виновными в совращении несовершеннолетней. Об этом 11 мая пишет Daily Mail.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Актрисе и её мужу было предъявлено обвинение в 14 эпизодах сексуального насилия над школьницей. По словам жертвы, когда ей было 13 лет Питиан и Марке впервые вступили с ней в половую связь. Пара не менее 20 раз подвергала подростка насилию в период с 2005 по 2008 годы.

ИА REGNUM напоминает, что Зара Питиан исполняла эпизодические роли в нескольких фильмах, самым известным из которых стал «Доктор Стрэндж» (2016). Актриса сыграла одного из чародеев, желающих вернуть Дормамму на Землю.