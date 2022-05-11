Румыния, 11 мая, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии. Об этом 11 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Землетрясение

По данным Национального института геофизики Румынии, подземный толчок был зарегистрирован 11 мая в 18:46 по местному времени на территории сейсмически опасного региона Вранча. Эпицентр природного явления находился на глубине 140 км.

Жертв и разрушений нет. В район инцидента прибыла специальная группа экспертов-сейсмологов.