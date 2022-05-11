Ханты-Мансийск, , 19:26 — REGNUM В Югре предполагается сокращение более 1,7 тыс. работников в 107 организациях. Об этом на оперативном штабе 11 мая заявил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости ХМАО Валерий Беспояско.

Безработный, безработица, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Львиная доля сокращений, 66%, предполагается в июле–августе в строительной сфере и обрабатывающих производствах, отметил Беспояско. Ранее сообщалось о сокращении около 600 человек на шести предприятиях группы компании «Сибпромстрой» (Сургут).

По словам Беспояско, попадающим под сокращение предлагаются варианты по профессиональному обучению и временным работам.

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