София, , 19:24 — REGNUM Правительство Болгарии приняло специальное постановление о повышении пенсий в стране с 1 июля и 1 октября текущего года. Об этом 11 мая сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, в ближайшее время все соответствующие выплаты в стране будут индексированы на 10%, после чего планируется увеличить денежное содержание лицам преклонного возраста и инвалидам на 6,1%.

Напомним, за чертой бедности в Болгарии проживают более 60% пенсионеров. Каждый второй пожилой гражданин страны не в состоянии регулярно оплачивать услуги ЖКХ.

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