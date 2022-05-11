Вашингтон, 11 мая 2022, 20:33 — REGNUM В Сети появился трейлер документального сериала о покойном американском рэпере 2Pac (Тупак Амару Шакур). Об этом пишет издание The Flow 11 мая.

Тупак Шакур
Тупак Шакур
Скриншот видео на YouTube

Известно, что предстоящий проект, получивший название Dear Mama, расскажет о взаимоотношениях музыканта с его матерью Афени Шакур. Режиссёром сериала стал Аллен Хьюз («Угроза обществу»), а его премьера намечена на осень 2022 года.

Напомним, что 2Pac скончался в результате вооружённого нападения 13 сентября 1996 года. На момент смерти рэперу было 25 лет.

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