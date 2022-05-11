Вашингтон, 11 мая, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер документального сериала о покойном американском рэпере 2Pac (Тупак Амару Шакур). Об этом пишет издание The Flow 11 мая.

Скриншот видео на YouTube Тупак Шакур

Известно, что предстоящий проект, получивший название Dear Mama, расскажет о взаимоотношениях музыканта с его матерью Афени Шакур. Режиссёром сериала стал Аллен Хьюз («Угроза обществу»), а его премьера намечена на осень 2022 года.

Напомним, что 2Pac скончался в результате вооружённого нападения 13 сентября 1996 года. На момент смерти рэперу было 25 лет.