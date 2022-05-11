Владикавказ, 11 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Северной Осетии пострадали от отравления угарным газом два человека — отец и двухлетний ребенок. Мужчина вызвал скорую и их вместе с дочерью госпитализировали в реанимацию больницы Владикавказа. По данному факту проводится проверка, сообщили 11 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Газ

Инцидент произошел 11 мая в поселке Заводской. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что предварительно причиной отравления стала неисправность газовой колонки.

«Отравление произошло в результате неисправности газовой колонки, в результате чего токсичный газ в течение длительного времени поступал в ванную комнату, где ребенка купал отец», — говорится в сообщении.

Обоим пострадавшим врачи оказали необходимую помощь. Отцу госпитализация не понадобилась. В МВД по РСО-Алания проводится доследственная проверка.