Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Оружие, которое американцы поставляют ВСУ, должно идти строго по назначению. Эта позиция Пентагона доведена до украинского руководства, заявил 11 мая глава американского ведомства Ллойд Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин President.gov.ua

Выступая в Конгрессе, он заявил, что контролировать распределение оружия на Украине сложно, поскольку нет соответствующего штата.

Поэтому, отметил Остин, он предупредил о важности подотчётности украинское руководство — президента Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова. На этой встрече в Киеве присутствовал также глава украинского генштаба.

Украинцы заверили американского партнёра в том, что уделяют вопросу подотчётности должное внимание.

Ллойд Остин «Они меня заверили, что концентрируют на этом внимание».

Он добавил, что позже, в Германии, ещё раз обсудил эту тему с Резниковым, и ещё раз — накануне, 10 мая, уже по телефону.

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