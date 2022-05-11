Москва, 11 мая, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 апреля по 6 мая снизилась на две копейки и составила 50,72 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Цена на дизельное топливо за этот период в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 54,49 рубля за литр.

По состоянию на 6 мая средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,33 рубля, марки Аи-95 — 51,40 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,20 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 22 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Туве — на 1,3%, Сахалинской области — на 1,2%.

Рост цен зафиксирован в Московской области — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.

Напомним, на предыдущей неделе цены на бензин в России, согласно данным Росстата, не изменились после снижения на протяжения семи недель подряд.