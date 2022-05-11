Рим, 11 мая, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Жители Рима в течение года проводят в пробках около 160 часов, таковы опубликованные 11 мая итоги исследования министерства инфраструктуры.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пробка

За минувшие два года показатель снизился на шесть часов.

В число «лидеров» по объему траффика вошли также Палермо и Турин. Жители этих городов тратят на дорогу вдвое больше времени, чем обитатели сопоставимых по размеру городов ЕС в среднем.