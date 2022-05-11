Киев, , 20:33 — REGNUM Украинский музыкант Денис Повалий, являющийся сыном певицы Таисии Повалий, не поддерживает позицию матери. Об этом пишет портал StarHit 11 мая.

Таисия Повалий Кадр из интервью на телевидении

«Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание, — признался молодой человек, демонстрируя упадническое настроение. — Вроде в душе стало мало беспокойства, а будущее все равно туманно. Настроение — протереть пыльный плинтус. «Как-то разрулится», — пишете вы на своих страничках с улыбками. Не надо только сюда про маму, ок? Это совсем отдельная ее история, я к ней отношения не имею!», — заявил артист. Таисия, в свою очередь, высказывание сына пока что никак не прокомментировала.

Напомним, что Таисию Повалий активно критикуют в интернете из-за её концертной деятельности на территории России в период проведения спецоперации на Украине. В частности, массу недовольства вызвало исполнение певицей украинской песни на концерте 9 мая в Москве.

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